モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が１２日、自身のインスタグラムを更新。モデルで夫の大倉士門と、すっぴんで休日を楽しんだことを明かした。「少し前に山梨の知り合いの果樹園でシャインマスカット狩りさせてもらいました」と報告。「たーーーーくさんのシャインマスカットと来年には出来上がり予定の赤いシャインマスカットまでいっぱい美味しくいただきました」と投稿した。さらに「すっぴんだったけど汗かきすぎて