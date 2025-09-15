福岡のソウルフード、「資さんうどん」の勢いが留まることを知らない。1府1都15県に87店舗（9月12日時点）を構える同チェーンだが、直近では今年9月に千葉県に2店舗、大阪府に1店舗、10月には埼玉県に1店舗と、出店ペースを加速させている。実は、資さんうどんのみならず、ここ最近“福岡うどん”の出店ラッシュが起きている。今年4月には、創業74年を誇る福岡の老舗うどん店「因幡うどん」（力の源ホールディングスが運営）が東京