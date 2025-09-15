あなたは読めますか？よめそうで読めない、東京都の難読地名「舎人」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「とねり」でした。東京都足立区北部に位置する舎人は、2008年の日暮里・舎人ライナー開通により交通の利便性が飛躍的に向上し、都心直結ながら落ち着いた住環境が魅力となっています。まちのシンボルである都立舎人公園は、広大な敷地にテニスコートや陸上競技