男性の隠れた性格を探ることができる「車の運転」。運転を通して、どのような性格を確認できるのでしょうか。今回は、「運転を通して分かる男性の隠れた性格９タイプ」を紹介させていただきます。【１】運転技術を自慢する男性運転に対する謙虚さがないタイプです。【２】急ブレーキが多い男性自分ひとりの乗り心地を重視し、助手席の乗り心地を配慮できない男性でしょう。【３】黄色信号でも強引に突き進む男性「無謀さ」を確認