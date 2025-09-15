あこがれの「ドジャースタジアム」へ！今夏にアメリカのロサンジェルス（LA）に2週間ほど滞在して、ドジャースタジアムやアナハイムのディズニーランドを訪れました。そこで見た桁違いの米国のスポーツ・エンタメビジネスについて紹介します。今回のLA訪問は息子がスポーツキャンプに参加することが目的でした。もちろん、彼が大ファンの大谷翔平選手を見るためでもあります。こうして私たちはドジャースタジアムを訪れました。平