◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発で史上６人目の２年連続５０本塁打の期待がかかる中、７回１死の第５打席は右腕ブルベーカーからあと一歩で本塁打という特大の中飛だった。飛距離３８４フィート（約１１７メートル）。中堅の李政