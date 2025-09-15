◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海第１１節磐田Ｕー１８３−０東海大静岡翔洋（１４日・上大之郷グラウンド）磐田Ｕ―１８が東海大静岡翔洋を３―０で下し、連勝で２位に浮上した。前半６分、カウンターからＭＦ河合航希（３年）が先制弾。２点リードの後半２１分には来季トップ昇格内定のＭＦ石塚蓮歩（３年）が２戦連発で突き放した。主導権は渡さなかった。後半、ＤＦの背後に抜け出し絶妙なトラップ