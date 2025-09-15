“12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性”ことボニー・ブルー（26）に続こうと、女性インフルエンサーたちがひしめき合っている。ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、それを呼び水にして、会員制サイトでより露骨な有料コンテンツを販売している。昨秋、イギリスで18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけて、何百人もの若者が殺到し、現地メディアが取り上げるなどして