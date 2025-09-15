「オリンピックという道は閉ざされてしまいました。感謝の気持ちと申し訳ない気持ちがあります」──ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック世界最終予選のカーリング日本代表決定戦が、9月11日〜14日に北海道の稚内市で開催。【ムキムキ画像】鍛え上げた見事な筋肉を披露した藤澤五月選手（全身）ほかロコ・ソラーレは、初日に連勝（SC軽井沢クラブ、フォルティウス）となったが、12日に連敗。13日のタイブレークでは、再