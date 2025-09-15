羽生結弦（30才）が座長を務めるアイスショー『notte stellata』（以下、ノッテ）で、パワハラ騒動が持ち上がった。同公演は、2023年から3年連続で3月11日前後に羽生の地元・宮城県で開催されているが、初回公演から運営幹部として携わるA氏による、スタッフへの強い当たりが目に余るとの声が上がっているのだ。【写真】〈アイスショーでパワハラ問題〉運営している元番組ディレクターのA氏が関係者にパワハラ、今から11年前の羽