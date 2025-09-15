1990年代に西アフリカ・ベナン共和国から来日し、留学生として出演した討論バラエティ番組『ここがヘンだよ日本人』（TBS系）で、テリー伊藤（75）らと激論を交わしていたゾマホン・ルフィンさん（61）。真面目で一本気な性格で、「人生甘くない！」などの発言で人気を博し、バラエティー番組を中心に活躍した。【写真】現在61歳のゾマホンさん。今も日本で生活し、朝6時に寝て昼に起きる生活…ゾマホンさんの仕事とは？当時は