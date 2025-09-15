子供への虐待の相談件数は過去最多厚生労働省が2025年3月に発表したデータによれば、令和5年度児童相談所が対応した子どもへの虐待の件数は22万5500件余りで、集計をしてから過去最高となり、前の年度より1万件余り多いという。その内訳は、心理的虐待が59.8％で最も多く、次に身体的虐待（22.9％）、ネグレクト（育児放棄・16.2％）、性的虐待（1.1％）となっている。実母が48.7％、実父が42.3％、実父以外の父親が5％、実母以外