「2025年全国メインバンク調査」で、北洋銀行（札幌市、2万8,462社）が3メガ、りそな銀行に次ぎ、調査開始の2013年から13年連続で全国5位を維持した。北海道に169店舗、都内1店舗を構え、北海道内シェアは約4割（37.9％）に達する。地方銀行を上回る第2地銀トップの北洋銀行がメインバンクの取引企業を分析した。北洋銀行の沿革北洋銀行は1917年8月に北海道無尽として設立。道内の地域金融機関との合併を重ね、1951年10月に