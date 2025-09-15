＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞首位との2打差を追いスタートした最終日。山下美夢有はグリーン上で首をかしげるシーンが目立った。「なかなかパットが入ってくれなくて苦しい流れでした」。4日間でワーストの30パットが逆転を阻むことにつながった。≪写真≫全英女王・山下美夢有のドライバー痕はこうなっていた！想定した優勝スコアはトータル20ア