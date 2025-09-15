＜BMW PGA選手権最終日◇14日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの旗艦大会が終了。優勝争いはトータル19アンダーで並んだ43歳のアレックス・ノレン(スウェーデン)と、33歳のエイドリアン・サディエル（フランス）によるプレーオフまでもつれこみ、それを1ホール目で制したノレンが今季2勝目、欧州通算12勝目を手にした。〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング