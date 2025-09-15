女優でタレントの二瓶有加（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。事務所の先輩の人気タレントとの2ショットを投稿した。二瓶は「今日は！事務所の先輩、藤本美貴さんのYouTube公開収録『藤本美貴と子羊の真夏ミーティング』のMCを務めさせていただきました」と2ショットを投稿した。藤本美貴との共演に「とても緊張しましたが、温かいお客様と藤本さんのおかげでなんとか二公演終えることができました」と振り返り