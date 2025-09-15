俳優の松坂桃李（36）が14日に放送されたテレビ東京「家、ついて行ってイイですか？」（日曜後8・50）に出演。愛されているなと思う俳優を明かした。ゲスト出演した松坂にMCのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼が「“この役者さん凄いな”って、今まで思った人とかいます?」と質問した。これに松坂は少し考え込んだ後「愛されている先輩は吉田鋼太郎さんとか」と明かした。その理由は「本当にいろんな…ちょっと上の先輩