フジテレビの宮本真綾アナウンサー（23）が15日までに自身のインスタグラムを更新。わんこそばで100杯を達成したショットを投稿した。宮本アナは「やったー！100杯！#わんこそば」と、100杯記念の札を手に、机の上に大量に重ねられたお椀のショットを投稿した。この投稿に同局の宮司愛海アナウンサーが「えっ！！！すごいね！！笑」とコメントされ、宮本アナは「自分でも驚きます！笑」と返信した。さらに藤井弘輝アナウンサ