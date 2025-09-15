【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 レアル・マドリード（日本時間9月13日／アノエタ）【映像】ダイレクトヒールパスで密着マークをかわす瞬間相手守備をかき乱したダイレクトヒールパスにファンが興奮している。ラ・リーガ第4節でソシエダとレアル・マドリードが対戦。日本代表MF久保建英は66分からピッチに立つと、81分に華麗なテクニックを披露する。久保は右サイドのハーフウェイ