◇プロ野球セ・リーグDeNA9-7巨人（14日、横浜スタジアム）6回表にDeNAの宮城滝太投手から豪快なバックスクリーン弾を放った巨人のリチャード選手。これが今季10号と初の2桁にのせましたが、「まだ通過点なんで、まだ打てるように頑張ります」と試合後に語りました。また、大事なのは「気持ちと集中力」と毎日のように口にしていますが、気持ちといっても「アツい」気持ちだけではなく、冷静さも、楽しさもそこにはまじっている