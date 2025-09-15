TWICEのJIHYO（ジヒョ＝28）が14日、都内で行われた、新マスカラ発表イベントにピンクのワンピースで登場した。自身のアイメークを解説。「ファンの方もよく私の目のことを見てくれるので、この部分がきれいになるととても自信を持てると思う」とファンに向けて笑顔で話した。日本に来た際は「おいしい店は絶対に行く」と話し、「コンビニで絶対に買うものもあるし、ドラッグストアでコスメを買う」と意外な一面も見せた。