北九州市の小学生が、船と海の魅力を学ぶ「シップスクール」に参加しました。実際に船に乗りこんだ小学生は、普段はできない体験に興味津々でした。 北九州市小倉北区の港に停泊している帆船「BLUE OCEAN みらいへ」。この船で9日に行われたのが「シップスクール」です。参加したのは桜丘小学校の5年生で、学校が授業の一環に「シップスクール」を取り入れるのは北九州市で初めてです。 乗り込んだ船の上