今回ご紹介するASMRごはん・デザートは「パリパリ」にこだわった10選です。新鮮野菜や揚げたておかず、香ばしいデザートなど、音はもちろん食感も魅力のレシピを厳選しました。材料2つで作れる簡単なものから、ちょっとしたおもてなしにぴったりのものまで。さっそく試してみてくださいね。【簡単】パリパリきゅうりの無限ナムル太めに切ったきゅうりのシャキシャキ感がくせになるナムル。塩もみして数分置いてから調味料と和える