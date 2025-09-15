◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）１５日は前半のハイライト、男子マラソンからスタートする。猛暑を考慮して、男女３５キロ競歩、女子マラソンに続いてスタート時間を午前８時から３０分早めて行う。天気は午前６時現在で、曇り、気温は２５・４度で時おり風が吹き涼しく感じられるが、湿度は８０％と相変わらず高い。今後は日差しも出てくる予報で選手には引き続き厳しい気候。暑熱対策、給水がカギになりそうだ。