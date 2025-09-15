◆バスケットボール◇プレシーズンゲーム第２日川崎ブレイブサンダース８３−７４ベルテックス静岡（１４日・東急ドレッセとどろきアリーナ）Ｂ２ベルテックス静岡はＢ１川崎に７４―８３で敗れた。７０―８０だった前日同様、第１クオーター（Ｑ）ではリードしたものの逆転されての２連敗。だが、センターのアンガス・ブラント（３５）が両チーム最多２３得点を決めるなど互角の攻撃力を見せる善戦だった。森高大ヘッドコー