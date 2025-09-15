お笑いコンビTKOの木下隆行（53）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。移住したタイで撮影した一部動画などについて、謝罪した。木下は「またまたお騒がせしております」と書き出し「ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝った。そして「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思