「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の「性欲」について言及した。ひろゆき氏は「多くの有名人が性欲を管理できずにやらかすのを見てきた結果、インドア派で性欲が薄く生まれた事に感謝する40代のおいらです」とつづった。そして「今日は朝から家族でジグソーパズルです」と書いた。この投稿に対し「最高の室内競技」「ほのぼの幸せな時間過ごしてんなぁ