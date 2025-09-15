10月4日（土）にスタートする、オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』。松島聡×白洲迅によるW主演、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマの主題歌が、timeleszが歌う『レシピ』に決定した。【映像】『パパと親父のウチご飯』予告『パパと親父のウチご飯』の原作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年