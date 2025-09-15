※2025年6月撮影トップ画像は、浅草駅A1出口から改札口に向かう壁面。興行の街だった時代の浅草の写真がコラージュされています。※2025年6月撮影丁寧に時間をかけて見ているととても面白いので、興味のある方は、浅草駅改札口前の壁面を一度ご覧ください。※2025年6月撮影南千住駅までの170円きっぷを購入します。※2025年6月撮影改札口を入ります。正面には「金竜の舞」。※2025年6月撮影秋葉原駅側には上りエスカレーターだけで