インプラント治療後のケアでは、「何か特別なケアが必要？」「歯医者通いはいつまで？」「ケアを続けるのが面倒」など、疑問や不安をお持ちの方も少なくないようです。インプラントのケアには歯科定期メンテナンスが不可欠です。その理由や頻度について、まつのき歯科間々田クリニックの小松先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：小松 貴紀（医療法人社団 まつのき会） 新潟大学歯学部卒業。同大学医歯学総合病院顎顔