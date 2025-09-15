職場で「よかれと思って」したことが、思ったほど感謝されなかった…。そんな経験はないだろうか？実はその原因の多くは“距離感のズレ”にある。相手のためにと思って動いたつもりが、「おせっかい」と受け取られてしまうこともある。優しさが裏目に出る前に、精神科医の筆者が教える“バウンダリー（心の境界線）”を学ぶ。※本稿は、藤野智哉『人間関係に「線を引く」レッスン 人生がラクになる「バウンダリー」の考え方』（デ