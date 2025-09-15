今月6日に亡くなった足寄町出身で、元衆院議員の石川知裕さんの葬儀がきのう、地元・十勝の帯広市内で営まれました。元衆院議員で今月6日に52歳で亡くなった石川知裕さんの葬儀には、同じ足寄町出身の鈴木宗男参院議員をはじめ多くの国会議員が参列し最後の別れを告げました。告別式では、妻で衆院議員の香織さんらが故人をしのびました。（妻石川香織衆院議員）「石川知裕を信じて応援していただいたことは一生忘れません。夫が