中国メディアの環球時報は12日付で、中国が保有する3隻目の航空母艦「福建」が間もなく就役する見込みとする専門家の指摘を紹介する記事を発表した。中国海軍報道官の冷国偉（ロン・グオウェイ）大校（大佐）は12日、SNSを通じて「福建」が台湾海峡を通過して南シナ海に出て、科学研究試験と訓練を実施したと表明した。冷大佐はさらに、「福建」のこの活動は空母建造過程における通常の手配であり、特定の目標を狙ったものではない