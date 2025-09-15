稀代のヒットメーカー・三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）に、女優の小池栄子（44）が出演することが決定した。第1話のキーパーソンとなるダンサー・いざなぎダンカン役。2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で北条政子役を体現するなど、三谷氏