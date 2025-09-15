7日、石破茂総理が緊急記者会見を開き、退陣を正式に表明。衆院解散も視野に入れ、続投を探ったが断念する形となった。その舞台裏を探った。【映像】石破総理が小泉元総理と会食したホテル（写真あり）参院選の惨敗からおよそ1カ月。8月24日の日曜だった。石破総理は、夕方4時過ぎに公邸から黒塗りの車に乗り込み、東京・丸の内のパレスホテルに向かった。ホテル内の高級和食料理店「和田倉」で、石破が待ち構えた相手は小泉純