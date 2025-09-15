稀代のヒットメーカー・三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）は、今作のためだけに千葉県茂原市の広大な敷地に巨大なオープンセットを建設して撮影していることが明らかになった。近年の連ドラとしては類い稀な試みで、ドラマの舞台となる1980年代の渋