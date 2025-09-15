アンジャッシュの渡部建の一連の騒動について、渡部の妻が「まだ許していない」という発言を受けて、千鳥の2人が「許してると思ってた」などとコメントし、頭を下げて謝罪するシーンがあった。【映像】千鳥が渡部建の妻に謝罪する瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲスト