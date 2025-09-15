【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 2ー4 セレッソ大阪（9月13日／ベスト電器スタジアム）【映像】手が滑ってポロリした瞬間土砂降りのピッチでまさかの珍事が発生。ファンもSNS上で話題にしている。J1リーグ第29節でアビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦。その29分のことだ。福岡が左サイドの高い位置でスローインを獲得する。ボールを手に取ったのは、MF橋本悠だ。