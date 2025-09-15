声優の花澤香菜（36）と夫で声優の小野賢章（35）が14日、お互いのSNSで離婚を発表した。「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」などの文書を投稿。花澤は「鬼滅の刃」甘露寺蜜璃、「五等分の花嫁」中野一花など。小野は「ハリー・ポッター」ハリー・ポッター、「黒子のバスケ」黒子テツヤなどの声を務めている。2人は20年7