（左から）尾身茂 元・コロナ対策分科会会長と佐藤佳教授（東京大学医科学研究所 感染・免疫部門システムウイルス学分野）新型コロナのパンデミック開始から5年余り。東京大学医科学研究所・佐藤佳教授のweb連載『「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常』特別版に、コロナ対策分科会会長として国民の前に立ち続けた尾身茂氏が登場。専門家ふたりが改めて語り合う、コロナの厄介な特性、コロナ対策の評価、そして今もなお残ってい