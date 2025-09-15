サムスンの横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold7」は、非常に薄くて軽いデザインが高く評価され、世界各地で大ヒットしています。米国では予約注文台数が前モデル比で50％増加しており、韓国では需要が予想を上回り、9月には生産台数が30％増の26万台に引き上げられています。 ↑折りたたみiPhoneの登場に備えよ。 そうした中、サムスンは異なる画面アスペクト比を持つ2種類の「Galaxy Z Fold8」を2026年に向けて開発中だと