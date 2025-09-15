【モデルプレス＝2025/09/15】三谷幸喜脚本の新水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／※初回30分拡大）が、10月1日にスタート。このたび、新キャストとして女優の小池栄子が出演することが決定した。【写真】三谷幸喜脚本「もしがく」“総勢24人”キャスト集合ポスター◆小池栄子「もしがく」出演決定日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカーが、実に25年ぶりにゴールデ