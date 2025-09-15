【モデルプレス＝2025/09/15】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）より、クランクインの様子が到着した。【写真】松島聡＆白洲迅、クランクイン時の2ショット◆松島聡・白洲迅ら「パパと親父のウチご飯」クランクイン松島演じる千石哲、白洲演じる晴海昌弘が愛梨役の棚橋乃望、清一郎役の櫻とともに迎えた撮影初日。【父