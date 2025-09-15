トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第11話が今夜放送。第11話で、すみれ（トリンドル玲奈）はついに暴露本を出版。さらに復讐の総仕上げとして最後の一手を仕掛ける。【写真】ミライ（千賀健永）は復讐の手を止めないすみれ（トリンドル玲奈）を心配する本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらに