１４日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）は単勝１番人気のウェイニースーが好位から抜け出し、２着に７馬身差の圧勝劇を演じた。勝ち時計は１分５５秒２（良）。前半５ハロンが６４秒３とスローペースでも折り合っての追走。先頭に立ってからは、川田が手綱を緩めるほどの余裕があった。「追い切り段階から素晴らしかったですし、今日も返し馬から素晴らしかった。それ通りの成長をしていってくれると思います」