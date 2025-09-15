◆米大リーグパドレス―ロッキーズ（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のロッキーズ戦で４登板ぶりの今季４勝目を目指して先発した。初回を無失点で立ち上がると、その裏にクロネンワースの適時打とイグレシアスの２点適時打で３点を援護をもらった。２回にはメリルが１３号３ランを放って６点目。３回にはフェルミンの適時打で７―０と