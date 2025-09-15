女優の吉谷彩子が１５日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「富士山が見えて嬉しい私＆富士山全く興味ないコン太」とつづり、愛犬とのツーショットをアップ。富士山をバックに顔を寄せ合う姿を披露した。この投稿にファンからは「涙溢れる可愛いさですね」「かわいい」「優しい笑顔」「パーマいい感じですね」「素敵な写真」「かわいいワンちゃん」「くるくるヘアめちゃかわいいです」などの声