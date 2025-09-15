◇高校野球秋季静岡県大会▽１回戦静岡学園５−７浜松学院興誠（１４日・浜松球場）開幕し、１回戦８試合が行われた。浜松学院興誠は静岡学園を７―５で下し、２０１０年以来１５年ぶりの初戦突破を果たした。４点リードで迎えた最終回、浜松学院興誠は無死満塁と攻め立てられた。それでも投手陣が粘る。２点を失い、なお２死一、二塁のピンチが続いたが、最後は右飛に仕留め、ベンチから選手たちが飛び出して大喜びだ。秋