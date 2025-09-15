◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月14日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。2死満塁で迎えた2回の第2打席は2打席連続空振り三振、5回2死一、三塁の好機でも左飛に倒れた。この日はブルージェイズ時代の2021年にサイ・ヤング賞を獲得した左腕レイとの対戦で、第1打席は空振り三振に打ち取られた。2回はキケことE・