8人組グループ・timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演する10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）の主題歌が、timeleszが歌う「レシピ」（11月12日発売）に決定した。新体制timeleszの初CDシングルが、松島の地上波初主演ドラマの主題歌、そしてtimeleszにとっても新体制となってから初のドラマ主題歌となる。【写真】優しい表情！クランクインした松島聡＆白洲迅「3